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Tunceli'de vatandaşların ortak kullanım alanları dezenfekte edildi

TUNCELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sıklıkla kullandığı, toplu taşıma araçları, otobüs terminali gibi bir çok alanda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

16.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:19
Tunceli'de vatandaşların ortak kullanım alanları dezenfekte edildi

TUNCELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sıklıkla kullandığı, toplu taşıma araçları, otobüs terminali gibi bir çok alanda dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Dünyada hızla yayılan ve her geçen gün etkisini arttıran koronavirüs nedeniyle Tunceli 'de önlemler sürüyor. Tunceli Belediyesi, vatandaşların ortak kullanım alanları ve toplu taşıma araçlarında başlattığı dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, akşam saatlerinde belediye hizmet binası, otobüs terminali, duraklar ve toplu taşıma araçlarında koronavirüs tedbirleri çerçevesinde dezenfekte edildi.

Tunceli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşların dezenfekte taleplerinin karşılanacağını ifade edilerek, şöyle denildi:

"Dünyayı etkisi altına alan kronavürüs ilimizde yaşanmaması ve vatandaşın daha sağlıklı ortamlarda günlük yaşamlarını sürdürülmesi için bütün toplu taşıma araçları vatandaşın sıklıkla kullandığı alanlar ile belediyeye ait kapalı alanlar, ticari taksiler dezenfekte ediliyor. Vatandaşımızın dezenfekte konusunda her türlü talebini belediyemiz karşılayacaktır."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Tunceli, Güncel

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