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Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan şehitliklere bakım

Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki jandarma ve polis ekipleri, ziyaret ettikleri şehitliklerin bakımlarını yaparak dua okudu.

16.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:37
Tunceli'de Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan şehitliklere bakım
Tunceli 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki jandarma ve polis ekipleri, ziyaret ettikleri şehitliklerin bakımlarını yaparak dua okudu.
Valilik tarafından Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların yardım taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, 112, 155 ve 156 numaralı destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri, başta polis ve jandarma ekipleri olmak üzere gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanıyor.
Şehit mezarlarını da unutmayan ekipler, İnönü Mahallesi'deki Belediye Mezarlığı'nda bulunan şehitliği ziyaret edip bakım yaparak, dua etti.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli arkadaşlarımız şehitlerimizin kabirlerini ziyaret etti. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyen hainlere fırsat vermesin. Şehitlerimize ve kahraman gazilerimize dua ile." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Jandarma, Tunceli, Polis, Güncel
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