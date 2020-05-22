Tunceli'de "Vefalı eller" gençlere Munzur ve Pülümür Vadisi'ni gezdirdi

Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu, gençleri Munzur ve Pülümür Vadisi'ne geziye götürdü.

22.05.2020 19:47 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:49

Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu, gençleri Munzur ve Pülümür Vadisi'ne geziye götürdü.

Valiliğin, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu mensupları, vatandaşların yardım taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

İhbar hatlarından 112, 155 ve 156 numaralı destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri, polis ve jandarma ekipleri başta olmak üzere, gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanıyor.

Bu kapsamda, uzun zamandır evlerinden kısıtlı olarak dışarı çıkan gençler, 155 ve 156 numaralı hatları arayarak Vali Sonel'den Munzur ve Pülümür Vadisi'ni gezmek istediklerini söyleyerek taleplerini dile getirdi.

Durumun iletildiği Sonel, Vefa Sosyal Destek Grubu'na talimat vererek kentin tanıtımı için getirttiği üstü açık "City Sightseeing" tur aracı ile gençlerin isteğinin yerine getirilmesi talimatını verdi.

Evlerinden tek tek Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerince alınan gençler sosyal mesafe kuralına uyularak araca bindirilerek Munzur ve Pülümür Vadisi'ne geziye götürüldü, doğal güzelliklerin tadını çıkarmaları sağlandı.

Tura katılan bir genç, Vali Sonel'e attığı mesajda, "Vali amca bugün için çok teşekkür ederim, harika bir geziydi. Bayramda sizi evimize kahve içmeye davet etmek isterdim, sizin teşrifleriniz onur verici olurdu, çok da mutlu olurdum ama bayramlaşma yasağı var." şeklinde duygularını dile getirdi.

Vali Sonel de açıklamasında, "Gençlerimizin mutluluğu bize yeter." ifadelerine yerdi.

Tunceli’de ’Vefalı eller’ gençlere Munzur ve Pülümür Vadisi’ni gezdirdi

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Tunceli, Pülümür, Munzur, Güncel, Haber

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