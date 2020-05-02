Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Tunceli'de Vefalı eller yaşlıların evlerini temizlemeye devam ediyor

Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki görevliler, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların evlerini temizlemeye devam ediyor.

Tunceli'de Vefalı eller yaşlıların evlerini temizlemeye devam ediyor
02.05.2020 16:38 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:34
Tunceli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki görevliler, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların evlerini temizlemeye devam ediyor.
Valilik tarafından Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yöre halkının yardım taleplerini yerine getirmeyi ihmal etmiyor.
Bu kapsamda, 112, 155 ve 156 numaralı destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri, başta polis ve jandarma ekipleri olmak üzere gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanıyor.
Bu çerçevede Vefa ekibi, yaşlı vatandaşların evlerini temizleyerek dezenfekte ve hijyene yönelik çalışmaları titizlikle yerine getiriyor.
Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli arkadaşlarımız kıymetli büyüklerimizin evlerine giderek, onların isteklerini yerine getirmeye devam ediyorlar. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Tunceli, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Nisan’da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu Haberler
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin’de 17 gündür yeni vaka görülmüyor Haberler
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi Haberler
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak Haberler
Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak
Kısıtlama kalkınca vatandaşlar Bayrampaşa meyve sebze haline akın etti Haberler
Kısıtlama kalkınca vatandaşlar Bayrampaşa meyve sebze haline akın etti
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada Haberler
Ekmek sırasında bekleyen kadınların saç saça baş başa kavgası kamerada
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica’yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak Haberler
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak
Beşiktaşlı futbolcu Boateng’in eşi Melissa Satta: ’Günde 10 kez birlikte oluyoruz’ açıklamasını yapmamalıydım Haberler
Beşiktaşlı futbolcu Boateng'in eşi Melissa Satta: 'Günde 10 kez birlikte oluyoruz' açıklamasını yapmamalıydım
Haberler››Güncel››Tunceli'de Vefalı eller yaşlıların evlerini temizlemeye devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:14: Koronavirüste işleri azalan kiracılarına yüzde 50 indirim yaptı - Haber 10:11: Otlamaya çıkan ineği doğurtmaya koştular - Haber 10:11: MÜSİAD Konya Şube Başkanı Okka: "Meslek liselerimiz ile gurur duyuyoruz" - Haber 10:11: (ÖZEL) İstanbul'un tarihi dar sokaklarında korona virüs etkisi - Haber 10:11: Ünlü iş insanı Mehmet Salih Tatlıcı'nın 3 milyar dolarlık mirası paylaşılamıyor! Kardeşini "FETÖ üyeliği" ile suçladı - Haber 10:07: Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti - Magazin 09:09: Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi - Haber 08:56: Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor - Haberler 08:56: Koronavirüs önlemleri kapsamında kapatılan mekanlar Mayıs ayında açılacak - Haber 07:55: Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı - Magazin