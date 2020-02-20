Haberler » Güncel » Tunceli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haber

Tunceli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

TUNCELİ'de zorlu kış şartlarında beslenme zorluğu çeken yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya yem bırakıldı.

20.02.2020 10:07 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:07Tunceli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

TUNCELİ'de zorlu kış şartlarında beslenme zorluğu çeken yaban hayvanları için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya yem bırakıldı.

Kentte bu yıl kış şartlarının zorlu geçmesi ve özellikle yaban hayvanlarının yoğunlukla yaşadığı yerlerde kar kalınlığının 1 metreyi aşması nedeniyle beslenme zorluğu çeken yaban hayvanları için doğaya 4'üncü kez yem bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanlarının sıklıkla bulunduğu Munzur Vadisi ile Pülümür Vadisi'ndeki açık alanlara 1 ton yem bıraktı.

FOTOGRAFLI



Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
10:23  2020 YDS/1 başvuruları başladı! YDS sınavı ne zaman? e-YDS sınavı başvuru
09:38  Cami nasıl yazılır? TDK'ya göre cami mi, camii mi? Cami ne demek?
09:38  Fırat Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu nasıl öldü, nereli?
09:11  Hızlı ve Öfkeli 4 filmi konusu nedir? Hızlı ve Öfkeli 4 oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli 4 özeti!
20.02.2020 12:33:44