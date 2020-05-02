Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Tunceli'de yaralı yaban keçisine Mehmetçik sahip çıktı

Tunceli'de yol kontrolü yapan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi, yaralı halde bulduğu yaban keçisini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Tunceli'de yaralı yaban keçisine Mehmetçik sahip çıktı
02.05.2020 19:04 | Son Güncelleme: 02.05.2020 19:36
Tunceli'de yol kontrolü yapan Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi, yaralı halde bulduğu yaban keçisini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Tunceli-Pülümür kara yolunda görev yapan JÖH timleri bir yaban keçisinin yaralı olduğunu fark etti.
Yaban keçisine ilk müdahaleyi yapan JÖH timleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye giden ekip, Mehmetçikten teslim aldıkları yaralı yaban keçisini tedavi altına aldı.
Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli-Pülümür yolunda görev yapan JÖH timlerimiz tarafından bulunan yaralı yaban keçisine ilk müdahale kahramanlarımızca yapılmış. Sonrasında yaralı dağ keçisi olay yerine çağrılan Milli Parklar Doğal Hayatı Koruma ekibimize teslim edilerek tedavisine ve bakımına devam edilmiştir." bilgisini verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, Yaban, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali’nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Her 10 kadından 9’unun sünnet edildiği Sudan’da hükümet, kadın sünnetini yasakladı Haberler
Her 10 kadından 9'unun sünnet edildiği Sudan'da hükümet, kadın sünnetini yasakladı
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haberler
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Rus ordusu Suriye’de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti Haberler
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haberler
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit’te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı Haberler
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil Haberler
Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek Haberler
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Haberler››Güncel››Tunceli'de yaralı yaban keçisine Mehmetçik sahip çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:34: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 24 bin 760'a yükseldi - Haber 21:32: Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Haber 21:32: Tacikistan'da Kovid-19'dan ilk ölümler - Haber 21:22: Hatay'da silahlı kavgaya karışan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Haber 21:22: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündemi değerlendirdi: (1) - Haber 20:00: Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti - Haber 19:39: Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü - Haber 18:44: Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil - Magazin 16:49: Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi - Haberler 12:51: Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor - Haberler