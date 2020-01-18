Haberler » Güncel » Tunceli'de yasa dışı bahis ve tefecilik operasyonunda 7 tutuklama - Haber

Tunceli'de yasa dışı bahis ve tefecilik operasyonunda 7 tutuklama

TUNCELİ'de, yasa dışı bahis oynatan ve tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 7'si tutuklandı.

18.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:14Tunceli'de yasa dışı bahis ve tefecilik operasyonunda 7 tutuklama

TUNCELİ'de, yasa dışı bahis oynatan ve tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 7'si tutuklandı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis oynatan ve tefecilik yapanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 13 Ocak günü düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Adliyeye çıkarılan 19 şüpheliden 6'sı yasa dışı bahis oynatmaktan, 1'i 'tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek ve nitelikli yağma suçlarından tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:43  Kadıköy'de bir kişi, annesi ile eşini silahla öldürdü
20:41  BEŞİKTAŞ'TA DEHŞET POLİSE YAKALANMAMAK İÇİN İNTİHAR ETTİ
20:40  Kahramanmaraş'ta yapılacak barajla 750 milyon tonluk kömür rezervi ortaya çıkarılacak
20:39  Bakan Yardımcısı İnce: Hainlerin belini kırıp, temizliğine başladık
20:38  Tunus, Berlin'de yapılacak Libya konferansına katılmayacağını duyurdu
18.01.2020 20:47:20