Tunceli'de yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldı
Tunceli'de, Vali Tuncay Sonel başkanlığında, Çin'de başlayan yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin kentte alınan tedbirlere ilişkin toplantı düzenlendi.
12.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:56
Tunceli 'de, Vali Tuncay Sonel başkanlığında, Çin'de başlayan yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin kentte alınan tedbirlere ilişkin toplantı düzenlendi.
Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Sonel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Sağlık Müdür Vekili ve Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir ile sağlık müdürlüğü görevlileri katıldı.
Toplantıda, Sağlık Bakanlığının ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, kentte yapılan çalışmalar, alınan tedbirler ve bundan sonra alınması gereken ilave tedbirler gözden geçirildi.
Sonel, burada yaptığı açıklamada, "Kovid-19 hakkında Sağlık Bakanlığının '14 gün kuralı'na sıkı sıkıya bağlı kalınması gerekiyor. İlimizde henüz herhangi bir vakaya rastlanmadı. Kurumlarımızın bu küresel soruna karşı yapacağı mücadelede, eğitim ve hijyen, halkı bilgilendirme çalışmaları, toplu alan ve mekanların, toplu taşıma araçlarının, okulların, yurtların ve kamu kurumlarının temizliği konularında gerekli bilgilendirmelerin ve çalışmaların titizlikle devam etmesi gerekiyor." dedi.
Vali Sonel, "Virüse karşı etkili olabilen antibiyotik veya ilaç yok. Karşı karşıya olduğumuz olayda, virüse karşı öncelikli ve etkili ilaç, hastalığın bulaşmasını ve yayılmasını önleyecek güvenilir bilgidir." ifadesini kullandı.
Toplantı, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin yeni tip koronavirüsten korunmanın yolları konusundaki sunumunun ardından sona erdi.
Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Sonel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Sağlık Müdür Vekili ve Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir ile sağlık müdürlüğü görevlileri katıldı.
Toplantıda, Sağlık Bakanlığının ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, kentte yapılan çalışmalar, alınan tedbirler ve bundan sonra alınması gereken ilave tedbirler gözden geçirildi.
Sonel, burada yaptığı açıklamada, "Kovid-19 hakkında Sağlık Bakanlığının '14 gün kuralı'na sıkı sıkıya bağlı kalınması gerekiyor. İlimizde henüz herhangi bir vakaya rastlanmadı. Kurumlarımızın bu küresel soruna karşı yapacağı mücadelede, eğitim ve hijyen, halkı bilgilendirme çalışmaları, toplu alan ve mekanların, toplu taşıma araçlarının, okulların, yurtların ve kamu kurumlarının temizliği konularında gerekli bilgilendirmelerin ve çalışmaların titizlikle devam etmesi gerekiyor." dedi.
Vali Sonel, "Virüse karşı etkili olabilen antibiyotik veya ilaç yok. Karşı karşıya olduğumuz olayda, virüse karşı öncelikli ve etkili ilaç, hastalığın bulaşmasını ve yayılmasını önleyecek güvenilir bilgidir." ifadesini kullandı.
Toplantı, İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerinin yeni tip koronavirüsten korunmanın yolları konusundaki sunumunun ardından sona erdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Tunceli, Sağlık
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