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Tunceli'de yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket

Tunceli'de Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yılın ahisi, kalfası ve çırağı seçilen esnaflar gezilerek plaket verildi.

18.09.2019 09:51Tunceli'de yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket
Tunceli'de Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yılın ahisi, kalfası ve çırağı seçilen esnaflar gezilerek plaket verildi.

16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası nedeniyle Ticaret İl Müdürü Cevat Salman, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Hıdır Belice, kentte yılın ahisi Süleyman Arıkan, yılın kalfası Özge Akın ve yılın çırağı Rojda Karabulut'u işyerlerinde ziyaret ederek plaket ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın mektubu verildi. Hafta kapsamında kent merkezinde uzun yıllardır esnaflık yapan vatandaşlara da plaket verildi.

Ziyarette konuşan Ticaret İl Müdürü Cevat Salman, "Ülkemizde Ahilik Haftası olarak kutlanılan bu haftada ilimizde de mesleki hayatında uzun süre hizmet etmiş esnaflarımızı iş yerlerinde ziyaret ettik. Hallerini, hatırlarını ve problemlerini sormak istedik. İlin ahisi, kalfası ve çırağı olarak seçtiğimiz esnaflarımızı da iş yerlerinde plaketlerini ve hediyelerini takdim ettik"dedi.

Ahilik haftası kapsamında ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Hıdır Belice ise, esnafları çalışmaları nedeniyle tebrik ettiklerini aktardı. - TUNCELİ

Ahilik Haftası, Tunceli, Güncel

Kaynak: İHA

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