Tunceli'de Yönetmen Kazım Öz'e Gözaltı

Sinema yönetmeni Kazım Öz
, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında Tunceli
'de gözaltına alındı. Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir terör soruşturması çerçevesinde, Kazım Öz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Karar üzerine aranmasına başlanılan Öz, memleketi Tunceli'den Elazığ
'a giderken Pertek Feribot İskelesi
'nde jandarma ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan Öz, işlemlerinin yapılması amacıyla Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Yönetmen,Tunceli,Kazım Öz
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:21