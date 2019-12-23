Haberler » Güncel » Tunceli'deki 4.2'lik deprem - Haber

Tunceli'deki 4.2'lik deprem

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.2 şiddetinde deprem de herhangi bir olumsuzluk olmadığı bildirildi.

23.12.2019 08:55 | Son Güncelleme: 23.12.2019 08:55 Tunceli'deki 4.2'lik deprem
'nin ilçesinde meydana gelen 4.2 şiddetinde deprem de herhangi bir olumsuzluk olmadığı bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son depremlerle ilgili internet sitesindeki bilgiye göre, merkez üssü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olan deprem saat: 02.58 sıralarında 4.2 şiddetinde meydana geldi.
Yerin 6,99 kilometre altında olan meydana gelen depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada ;"Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 2.58'de meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmamıştır"denildi.
(İHA)

Tunceli, Pülümür, Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:55   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Maarif Vakfı Gürcistan'da yeni okullar açacak" - Haber
10:54   Silivri D-100 Karayolu'nda üst geçidi kullanmayan kadın canından oldu - Haber
10:54   DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Haber
10:54   Ordu ceren özdemir cinayeti davası başladı - Haber
10:54   Giresun'da 84 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması - Haber
10:23   4 buçuk yaşındaki Mira'nın konuşması için 2 bin 500 kilometre yol aştılar - Haber
09:55   Çocuk acil servisleri, hava şartları nedeniyle doldu taştı - Haber
09:49   Mehmet Ağar'dan Davutoğlu ve Babacan'a olay sözler: Particikler kurmanın Türkiye'ye faydası yok - Haber
08:40   Antalya'da trafik kazası: 17 yaralı - Haber
08:28   Temel Karamollaoğlu, Kanal İstanbul'u eleştirdi: Yanlış yatırım - Haber
23.12.2019 11:00:55