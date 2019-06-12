Tunceli'deki çatışma: Yaralı askerlerden 2'si şehit oldu

Tunceli
'de güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 askerden 2'si şehit oldu.
Edinilen bilgiye göre, merkez kırsalında terör örgütü PKK
militanları ile güvelik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar Jandarma
Uzman Çavuşlar Ökkeş Ede ile Emre Uçkan şehit oldu.
Şehitlerden geriye birlikte çektirdikleri ve "Hayata korkusuzca bakanlar, ölümden korkmazlar" notuyla geçen yıl sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraf kaldı.
Bölgede başlatılan operasyon sürüyor. - TUNCELİ
Kaynak: İHA
Tunceli
, 3. Sayfa