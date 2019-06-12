Tunceli'deki çatışmada yaralanan 4 askerden 2'si şehit oldu

TUNCELİ'de, dün PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 askerden, 2'si, kaldırıldıkları hastanede şehit oldu.

Merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine dün akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerce ateş açıldı. Açılan ilk ateşte, 4 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma bölgesine takviye birlikler sevk edildi. Yaralı 4 asker, helikopterle bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerden 2'si, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer 2 askerin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

Güvenlik güçlerinin teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede yürüttüğü hava destekli operasyonların sürdüğü bildirildi.



Kaynak: DHA

- Tunceli