Tunceli'deki çatışmada yaralanan 4 askerden 2'si şehit oldu (3)



ŞEHİTLER İÇİN ELAZIĞ'DA TÖREN

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Emre Üçkan (26) ve Ökkeş Ede (26) için Elazığ Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Törene Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu. Elazığ İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edilmesinin ardından şehitlerin cenazesi, askerlerin omuzlarında uçağa taşındı. Şehitlerden Emre Üçkan Kütahya'ya, Ökkeş Ede ise Osmaniye'ye uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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Şehidin getirilişinden görüntü

Müftünün dua etmesinden görüntü

Şehidin uğurlanmasından görüntü

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 258 MB

Haber: Erkan BAY Kamera: ELAZIĞ,

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Kaynak: DHA