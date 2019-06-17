17.06.2019 18:39
Haberler»Güncel » Haber

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kaybolan Engin Eroğlu'nu arama çalışması sürdürülüyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kaybolan Engin Eroğlu'nu arama çalışması sürdürülüyor.
İlçede 3 gün önce hayvanlarını otlatmak için kırsal kesime giden ve kendisinden bir daha haber alınmayan 27 yaşındaki Eroğlu'nun bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Tunceli Belediyesi, Ovacık Kaymakamlığı ve Ovacık Belediyesi personelinden oluşan ekipler, Yoncalı köyü yakınlarında arama faaliyetlerine devam ediyor.
Diyarbakır'dan ilçeye gelen 8 kişilik AFAD ekibi de Munzur Çayı boyunca 20 kilometrelik alanda arama tarama çalışması yürütüyor.

Eroğlu'nu arama çalışmaları, dalgıçlar ve gönüllü vatandaşların da katılımıyla sürdürülüyor.Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması
Kaynak: AA
AFAD, Ovacık, Tunceli, Güncel

Son Dakika Haberleri
20:14 "Sorun çözülürse eylemimizi durdururuz"
20:13 İSTANBUL- PENDİK'TE DEHŞET SİLAHLA KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ
20:10 KKTC'de karne heyecanı
20:10 Bakan Kurum Silivri'de - İSTANBUL
20:10 "Bütün öğretmenlerimiz, toplu ulaşımdan bedava yararlanacak"
20:09 ABD'de yabancı öğrencilerin vizelerinde gecikmeler yaşanıyor
20:08 Avrupa borsaları Fed öncesi karışık seyirle kapandı