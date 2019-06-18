18.06.2019 17:54
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Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kaybolan Engin Eroğlu'nu arama çalışması 4 gününde aralıksız sürdürülüyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kaybolan Engin Eroğlu'nu arama çalışması 4 gününde aralıksız sürdürülüyor.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Yoncalı köyünde ikamet eden ve 4 gün önce hayvanlarını otlatmak için kırsal kesime giden ve kendisinden bir daha haber alınmayan 27 yaşındaki Eroğlu'nun bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonun bir araya gelen ekipler Munzur Çayında arma faaliyetlerine devam ediyor.
Diyarbakır ve Tunceli AFAD ekipleri ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma ekibinin yanı sıra, Tunceli Belediyesinin çağrısı üzerine kentten bölgeye giden gönüllülerden oluşan yaklaşık 200 kişi Munzur Çayında arama faaliyetlerini sürdürüyor.
Munzur Çayında ve kıyısında yaklaşık 45 kilometrelik kesimde 5 kilometrelik bölümler oluşturularak sürdürülen arama tarama çalışmasına Munzur Adrenalin Doğa Sporları Derneği (MADOSK) rafting ekibi de 2 botla destek veriyor.
Kaynak: AA
Ovacık, Munzur, Tunceli, Güncel

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