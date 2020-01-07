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Tunceli'deki kayıp üniversite öğrencisi aranıyor

Tunceli'de 2 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi için gölde polis dalgıçlar ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

07.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:47 Tunceli'deki kayıp üniversite öğrencisi aranıyor
'de 2 gündür alınamayan üniversite öğrencisi için gölde polis dalgıçlar ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Munzur Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan haber alamayan Diyarbakır'daki ailesi, Tunceli'ye gelerek emniyet müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu. Önceki gün kaldığı yurda gitmediği de öğrenilen üniversite öğrencisinin bulunması için polis tarafından arkadaşlarının ifadelerine başvurularak arama çalışması başlatıldı.Kentin giriş ve çıkışlarındaki kamera kayıtlarını da inceleyen polis, son görüntüsüne Elazığ yolunda üniversitenin 1,5 kilometre uzağındaki köprü çevresinde görüldüğünü belirledi.

Bugün sabah itibariyle bölgeye Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ile Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Ekipler, Uzunçayır Gölü Dinar köprüsü çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. - TUNCELİ

Tunceli, Polis, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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