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Tunceli'deki Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu

Tunceli Valiliği, teröristlerin kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla gerçekleştirilen operasyonun 2 bin 250 personel ve 150 operasyonel timiyle başarılı şekilde devam ettiğini bildirdi.

23.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:02
Valiliği, teröristlerin kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla gerçekleştirilen operasyonun 2 bin 250 personel ve 150 operasyonel timiyle başarılı şekilde devam ettiğini bildirdi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tunceli'de Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli Bölge Komutanlığınca Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu başlatıldı. Bahse konu operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığında görevli Jandarma Komando, JÖH ve PÖH timlerinden oluşan 2 bin 250 personel 150 operasyonel tim görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran Operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor."
(Ercan Topaç/İHA)
Tunceli'deki Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu

Munzur Vadisi, Jandarma, Tunceli, Güncel

Kaynak: İHA


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