Tunceli'deki PKK Operasyonunda 5 Tutuklama

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:27



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:27

TUNCELİ'nin Pülümür ve Pertek ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 11 kişiden 5'i, mahkemece tutuklandı.Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Kasım'da, Pülümür ve Pertek ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, adreslerinde arama da yapılan 11 kişi, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 kişiden 5'i, tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - Tunceli