Tunceli
'deki STK
'lardan Vali Sonel'e destek ziyareti
Tunceli'de 8-11 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Rafting Şampiyonası öncesi kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Vali Tuncay Sonel'i ziyaret ederek desteklerini illetti. AK Parti
Tunceli İl Başkanı Fatih
Tek'in çağrısıyla bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Dünya Rafting Şampiyonası etkinliğine desteklerini bildirmek amacıyla Vali Tuncay Sonel'i ziyaret etti.
'TUNCELİ'DE OTELLERDE YER YOK'
Sivil toplum kuruluşu ve siyasi partilerin desteklerinin çok anlamlı olduğunu ziyarette anlatan Vali Sonel, kentte turizm alanında önemli gelişmelerin yaşandığını söyledi. Vali Sonel, Bu birlik ve beraberlikle Dünya Rafting Şampiyonası daha sorunsuz ve eksiksiz geçecektir. Tunceli artık bir huzur şehri oldu. Tunceli'de yakalanan huzur ve güven ortamı ile birlikte kentimiz hem huzur şehri, hem turizm şehri hem de spor şehri kimliğine kavuştu. 2018 yılı öncesinde kente gelen araç sayısı ortalama 2 milyon idi. Ama yapılan hizmetler ve Türkiye
çapında ses getiren organizasyonlar ile sadece 2019 yılında Tunceli'ye giriş yapan araç sayısı 4 milyondan fazla oldu. Geçmiş yıllarda Munzur Vadisi
'nde ve Pülümür
Vadisi'nde çatışmalar ve terör olayları olurdu. Şimdi Munzur Vadisi'nde Dünya Rafting Şampiyonası düzenlenecek. ve Munzur artık terörle değil dünya çapında organizasyonlar ile adını duyuruyor. Tunceli'de otellerde yer yok. İnanılmaz bir turizm sezonu geçiriyoruz dedi.
AK Parti İl Başkanı Fatih Tek ise Dünya Rafting Şampiyonası'nın Tunceli'de yapılacağından dolayı valiliğe desteklerini sunmak için bu ziyareti düzenlediklerini ifade ederek, Dünya çapında bir organizasyon olan Dünya Rafting Şampiyonası 8-11 Haziran tarihlerinde ilimizde yapılacak. Bizler neler yapabiliriz ne tür yardımımız olur diye valimizi ziyaret ederek bu konuda kendisine desteklerimizi sunduk. Devletimizin terörle mücadele eden kurumları tarafından teröre indirilen büyük darbelerden sonra yakalanan huzur ortamı ile birlikte Tunceli'miz dünya çapında bir organizasyon yapacak. Tunceli artık hak ettiği hizmetleri alıyor. Tunceli bu organizasyonu başarıyla gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza atacak diye konuştu.
Tunceli
, Güncel
Kaynak: DHA