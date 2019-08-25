Haberler» Güncel» Haber

Tunceli'deki terör operasyonu

Tunceli'de düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen teröristin, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

25.08.2019 11:54 Tunceli'deki terör operasyonu
Tunceli'de düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen teröristin, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentin merkez ilçe kırsalında ortak operasyon düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, "Operasyon kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu bir terörist SİHA ile etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Tunceli, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:40   (görüntülü) manş'ı yüzerek geçen deliveli: bayrağımızı dalgalandırdım, gurur duydum
13:40   Kocaeli'de minibüsten düşen kadın hastanede yaşamını yitirdi
13:40   TİKA gönüllüleri Çad'da yürekleri ısıttı
13:40   Fenerbahçe'de Reyes'in sözleşmesi feshedildi
13:39   (görüntülü) bağcılar'da boşaltılan binanın çevresinde oturanlar da tedirgin
13:39   MANŞ'I YÜZEREK GEÇEN DELİVELİ: BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRDIM, GURUR DUYDUM
13:38   (görüntülü) fındık işçileri taşıyan traktör devrildi 14 yaralı