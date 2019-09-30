Haberler » 3. Sayfa » Haber

Tunceli'deki terör operasyonu

Tunceli'deki terör operasyonu HDP'lilerden sonra bugün de İHD Tunceli Şube Başkanı Gürbüz Solmaz gözaltına alındıTUNCELİ - Tunceli'de yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'lerden sonra bugünde İnsan Hakları Derneği Tunceli Şube Başkanı Gürbüz Solmaz gözaltına alındı.

30.09.2019 20:08
Tunceli'deki terör operasyonu
HDP'lilerden sonra bugün de İHD Tunceli Şube Başkanı Gürbüz Solmaz gözaltına alındı
TUNCELİ - Tunceli'de yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'lerden sonra bugünde İnsan Hakları Derneği Tunceli Şube Başkanı Gürbüz Solmaz gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında dün düzenlediği operasyonda HDP Tunceli İl Eşbaşkanları Hıdır Çiçek, Özlem Toprak ile HDP Parti Meclis Üyesi Ferhat Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına almıştı. Tunceli polisi, soruşturma kapsamında bugün ise İHD Tunceli Şube Başkanı Gürbüz Solmaz'ı gözaltına aldı. Solmaz, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Öteyandan gözaltında bulunan tüm şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Tunceli'deki terör operasyonu

Halkların Demokratik Partisi, Tunceli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:15 Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu
23:06 Ataşehir'de oto tamircide korkutan yangın
22:54 Aziz Yıldırım'ın Işık Eyigüngör'ü 'tehdit' davası
22:49 Mamak'ta Özel Halk Otobüsü yolcuların bulunduğu durağa girdi
22:45 Kantinden poğaça yiyen 9 öğrenci zehirlendi
22:43 Eşini bıçaklayıp intihara kalkıştı
22:42 Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki genç boğuldu