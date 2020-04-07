Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gülistan Doku'nun 124 gündür arandığı Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde ceset bulundu

Tunceli'de 124 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ve Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları sürerken Uzunçayır Baraj Gölü'nde cansız beden bulundu. Cesedin kime ait olduğu merak edilirken kimlik tespitinden gelecek sonuç bekleniyor.

07.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:49

Kentte 124 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ve 17 Mart'ta eğitim sırasında devrilen bottan Munzur Çayı'na düşerek kaybolan uzman çavuş Yılmaz Güneş'in bulunması için ekiplerce başlatılan çalışmalar sürüyor.

CESET BULUNDU

Çalışmalar sırasında askeri bir helikopter ile Munzur Çayı'nın da su sağladığı Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde bir cesede rastlandı. Ekiplerin cesedin kimlik tespitine yönelik çalışmaları sürüyor.

Tunceli'deki Uzunçayır Baraj Gölü'nde ceset bulundu

GÜLİSTAN DOKU VE GÜNEŞ UZUN SÜREDİR ARANIYOR

Tunceli 'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu. Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Bu arada ailesi de Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.
Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu.
Uzman çavuş bottan suya düşüp akıntıya kapılmıştı

Tunceli'de 17 Mart'ta JAK timlerinin Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisindeki görev öncesi yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu suya düşen arama kurtarma timindeki 4 askeri personelden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulmuş, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Ekipler, Munzur Çayı kıyısında yaptıkları aramada 2 rafting küreği bulmuştu.

Tunceli'deki Uzunçayır Baraj Gölü'nde ceset bulundu
17 Mart'ta Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Yılmaz Güneş
Gülistan Doku’nun 124 gündür arandığı Tunceli’de Uzunçayır Baraj Gölü’nde ceset bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Uzunçayır, Tunceli, 3. Sayfa, Yaşam

Haberin Videosu :

Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmaları sırasında ceset bulundu
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Gülistan Doku'nun 124 gündür arandığı Tunceli'de Uzunçayır Baraj Gölü'nde ceset bulundu - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Kandil nedeniyle camiler bu gece açılacak mı? En yetkili isim yanıtladı Haberler
Kandil nedeniyle camiler bu gece açılacak mı? En yetkili isim yanıtladı
’’EBA TV’deki dersleri izleyemiyorum’’ dedi, sevindiren hediye geldi Haberler
''EBA TV'deki dersleri izleyemiyorum'' dedi, sevindiren hediye geldi
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı Haberler
Salgın nedeniyle orduevleri, kapılarını sağlık çalışanlarına açtı
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti Haberler
Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı maske kavgası, kanlı bitti
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü Haberler
Vatandaş koronadan illallah etmişken ortaya çıkan Robin Hood, garibanın yüzünü güldürdü
3 kişiyi öldüren zanlı, ’namus meselesi’ diyerek kendini savundu Haberler
3 kişiyi öldüren zanlı, 'namus meselesi' diyerek kendini savundu
Görüntü bugün Türkiye’de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı Haberler
Görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Sokaklar, yabani hayvanlara kaldı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner? Haberler
Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale döner?

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

14:57: Rusya'dan koronavirüs açıklaması: Putin sık sık test ediliyor - Haberler 14:56: Antalya Valisi Karaloğlu: "Biraz gevşersek önünü alamayacağımız bir noktaya gelebiliriz, bunu... - Haberler 14:55: New York'a gönderilen hastane gemisinin mürettebatında koronavirüs tespit edildi - Haberler 14:55: Çiftçilere hafta sonu felaketi yaşatan fırtınanın bilançosu belli oldu - Haberler 14:54: Korona yasağını delenlere 'sosyal mesafe' cezası - Haberler 13:54: Fırın sahibi ve müşteri arasındaki 'maske takma' kavgası kanlı bitti - Haberler 13:52: Türk Tabipleri Birliği Başkanı yanıtladı: Hayat ne zaman normale dönecek? 13:46: Kocaeli ile İstanbul arasında üst geçit kullanılarak geçiş sağlanıyor - Haberler 13:39: Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi - Haberler 13:19: Türklerin koronavirüs sebebiyle yardım götürdüğü yaşlı Almanlar: Müslümanları yanlış tanımışız - Haberler 13:06: Etiyopya'da koronavirüsün sona ermesi için halka dua ve oruç çağrısı yapıldı - Haberler 22:59: Sağlık çalışanlarının ayrımcılık yapan site yönetimine verdiği cevap takdir topladı