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Tunceli'den deprem bölgesine 2 skorsky helikopter gönderildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Tunceli'den 2 skorsky helikopterin bölgeye gönderildiği bildirildi.

25.01.2020 00:28 | Son Güncelleme: 25.01.2020 01:03Tunceli'den deprem bölgesine 2 skorsky helikopter gönderildi
'ın ilçesinde meydana gelen depremin ardından 'den 2 skorsky helikopterin bölgeye gönderildiği bildirildi.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 45 araç ile 385 personelin görevlendirildiğini belirterek, 2 skorsky helikopterin de bölgeye gönderildiğini söyledi.
Sonel, gönderilen ekiplerin bölgede çalışmaya başladığını kaydetti.
Erzurum Valisi Okay Memiş de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaret ederek bölgeye gönderilen yardımlar hakkında bilgi aldı.
AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı ile bir süre görüşen Memiş, daha sonra bölgeye gönderilen son kurtarma ekibini uğurladı.
Ardahan ve Ağrı'dan da 2 AFAD, 3 UMKE ekibi ile 3 ambulansın deprem bölgesine gönderildiği bildirildi.
sonrası Erzurum, Tunceli, Kars, Iğdır ve Erzincan'dan da çok sayıda arama kurtarma ekibi, yardım malzemeleriyle bölgeye gönderilmişti.

Tunceli, Sivrice, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

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