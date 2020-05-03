Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Tunceli'den PÖH'ler El-Bab'a uğurlandı

Tunceli'de Polis Özel Harekat (PÖH) Timleri dualarla El-Bab'a uğurlandı.

Tunceli'den PÖH'ler El-Bab'a uğurlandı
03.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:12
Tunceli'de Polis Özel Harekat (PÖH) Timleri dualarla El-Bab'a uğurlandı.

Tunceli'de birçok başarılı operasyona imza atan İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli PÖH timleri, Suriye'nin El Bab bölgesinde görevlendirildi. El-Bab'a gidecek timler için Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutan V. Albay Yılmaz Ustaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, MİT Bölge Müdürü, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen katıldı.

Törende kurban kesilmesinin ardından İl Müftüsü Aşır Durgun'un dua etmesiyle timler uğurlandı.

Törende konuşan Vali Tuncay Sonel, "Rabbim sizleri korusun. Bu mübarek Ramazan ayında yaptığınız işler hep ibadet. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İnşallah sağ salim gidin ve dönün. Tüm Tunceli ailesi olarak alınlarınızdan öpüyorum. Yolunuz açık olsun" dedi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Tunceli, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Haberler
41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı
Okullar 1 Haziran’da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor Haberler
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu Haberler
Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri’yi gündemine aldı Haberler
Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
Haberler››Güncel››Tunceli'den PÖH'ler El-Bab'a uğurlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:55: Suudi Arabistan'dan tahliye edilen vatandaşlardan devlete teşekkür - Haber 12:54: İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1188 kişiye ceza - Haber 12:53: Başkan Karataş'tan 3 Mayıs Türkçülük günü mesajı - Haber 12:53: GKV'den korona günlerinde "Aile İçi Duygu Yönetimi" söyleşisi - Haber 12:53: Maske yardımına Almanya'daki huzurevi sakinlerinden şarkılı teşekkür - Haber 12:12: Prof. Dr. Murat Dilmener koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:04: Trafikte saldırıya uğrayan 3 kadının emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı: Sopayla başımıza vurdu - Haberler 11:42: Hali hazırda 96 bin koronavirüs vakasının bulunduğu İran, camileri yarın ibadete açıyor - Haber 11:31: Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: İşte salgın hastanelerinin içerisinden ilk görüntü - Haber 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin