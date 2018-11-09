Tunceli Dha Muhabiri Cem Emir Mezarı Başında Anıldı

Van
'da 9 Kasım 2011 yılında meydana gelen depremde yaşamını yitiren, DHA
muhabiri Cem Emir
mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Baba Mehmet Ali Emir
, açılan davaya ilişkin bilgiler aktarırken, meslektaşları, Cem Emir'in mezarına karafil bıraktı. Tunceli
'de yerel ve ulusal gazetelerde görev yapan gazeteciler, 9 Kasım 2011 yılında Van'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde Bayram Oteli'nin çökmesi sonucu enkaz altında kalarak, DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz
ile birlikte yaşamını yitiren Diyarbakır
DHA muhabiri Cem Emir Hozat
ilçesine bağlı Çığırlı köyünde mezarı başında anıldı. Emir'in mezarı başında düzenlenen anma töreninde konuşan babası Mehmet Ali Emir, Cem'in ailenin tek güvencesi olduğunu ve dava sürecinde sıkıntılar yaşadıklarını belirterek şöyle konuştu:
"Cem ailemizin tek çalışanıydı ve ailemizin tek güvencesiydi. Umudumuz her şeyimiz Cem'di. Ona doyamadık bir anda aramızdan kaybolup gitti ve hiçbir zaman yokluğuna alışamayacağız. Biz dört yıl buyunca hukuk mücadele verdik. Van'da yıllarca Cem'in hayatını kaybettiği otel'in sahibi ile hukuk mücadelesine girdik. Otel sahibi ceza aldı ancak bizleri ve hayatını kaybeden diğer vatandaşların ailelerini tatmin eden bir ceza değildi. Mahkemeler sırasında çok zorluklar çektik. Ama ne oldu? Sonuç bizim de anlamadığımız bir durumda, 15 Temmuz'da adam salıverildi. Tahliye edildi. Bu da bize, yüreğimize kurşun gibi saplandı. Biz dört yıl bunun mücadelesini verdik. Otelde hayatını kaybeden 25 kişiden sadece biz 5 kişinin ailesi hukuk mücadelesi verdik, ancak çabalarımız yerini bulmadı."
Meslektaşlarının da yaptığı kısa konuşmaların ardından Cem Emir'in mezarına karanfiller bırakıldı.
Tunceli,Van,DHA,Cem Emir