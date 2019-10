"Tunceli, doğa ve su sporlarında marka"

HAYDAR TOPRAKÇI/HÜSEYİN YILDIZ - Terörle mücadelede sağlanan başarıyla huzur ve güven ortamının hakim olduğu Tunceli , doğal güzelliklerinin yanı sıra su sporları imkanlarıyla da ilgi çekiyor.Kent, doğal güzellikleri, akarsuları ve bitki örtüsüyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Masmavi rengiyle şehre ayrı bir güzellik veren Uzunçayır Baraj Gölü'nün yaz turizminde değerlendirilmesi için oluşturulan tur tekneleri, motoryat ve jetskiler de kentin turizm potansiyeline güç katıyor. Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, düzenlenen turlarla ilin doğal güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor.Su sporlarının vazgeçilmez adresi olduTunceli Valisi Tuncay Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunceli'de terörle mücadele başarılı sonuçların alınmasıyla beraber kentin, huzur, spor, kültür ve doğa sporlarıyla anılır hale geldiğini söyledi. Kentteki turizm çalışmalarına yönelik bilgiler veren Sonel, şöyle devam etti:"İnanın şimdi huzur şehri olunca binlerce vatandaşımız yurt içinden ve yurt dışından Tunceli'nin muhteşem doğasını görmeye geliyor. Munzur ve Pülümür Çayı kıyıları hakikaten çok kötü durumdaydı. Bakımsız, bataklık ve koku yapan yerlerdi. Yine devletimizin destekleriyle buralara parklar, bahçeler, 14 kilometre güzergahı boyunca yürüyüş yolları, iskeleler, seyir terasları, açık yüzme havuzları, yürüyüş ve bisiklet yolları, sakuradan çınara kadar fidanların dikilmesiyle vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebileceği alanlar ortaya çıkartıldı.""Artık huzur, kültür ve turizm şehri"Sonel, Tunceli'nin turizm ve spor altyapısını desteklemek için doğa sporları ile su sporları merkezlerini açtıklarını belirterek kurdukları zipline istasyonu ile çok sayıda turisti kente çektiklerini dile getirdi.Uzunçayır Baraj Gölü'nde gezi teknesi, jetski, gondol, sürat teknesi, kano gibi su sporları araçları bırakılarak günün her vaktinde halkın keyifli vakit geçirmesine olanak sağladıklarını anlatan Sonel, "Buraya gelen vatandaşlarımız, Tunceli'nin bu halini gördükten sonra 'Biz Tunceli'yi böyle bilmiyorduk.' diyorlar. Tunceli artık huzur şehri, kültür şehri, turizm şehri, tatil şehridir diyebiliriz." ifadelerini kullandı.Tunceli'ye gelen turist sayısının her geçen gün artığına dikkati çeken Sonel, şunları kaydetti:"Birkaç yıl öncesine kadar kente giren çıkan araç sayısı 700 binlerdeyken ekim 2019 itibarıyla bu sayı 3 milyon 400 bine çıkmış durumda ve bu da mutluluk verici. Huzur olduğunda vatandaşlarımız geliyor, otellerde, kamu misafirhanelerinde yer yok. Vatandaşlarımız için öğrenci yurtlarımızı açtık. Yeni yatırımcılar kente geliyor ve Munzur Çayı kıyısında doğa oteli yaptırdık. Şu an Tunceli ülkemizde doğa ve su sporlarında bir marka. Su sporlarıyla ilgili bütün aktiviteler ilimizde en güzel şekilde yapılıyor. Bunun için diyoruz ki vatandaşlarımız gelsinler ve Tunceli'nin bu güzel doğasının tadını çıkarsınlar."