13.06.2019 18:58
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TUNCELİ Dünya Rafting Şampiyonası sona erdi

Dünya Rafting Şampiyonası sona erdiTürkiye'de ilk kez düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası, Tunceli'de 3 gün süren yarışların ardından kupa ve ödül töreniyle sona erdi.

Dünya Rafting Şampiyonası sona erdi
Türkiye'de ilk kez düzenlenen Dünya Rafting Şampiyonası, Tunceli'de 3 gün süren yarışların ardından kupa ve ödül töreniyle sona erdi.
Tunceli'de 20 ülkeden yaklaşık 800 sporcu ve teknik heyetin katıldığı Dünya Rafting Şampiyonası'nda yarışlar tamamlandı. Şampiyonada 'Açık Yaş Kadınlar' kategorisinde Rusya birinci, İtalya ikinci ve Şili üçüncü, 'Açık Yaş Erkekler' kategorisinde Brezilya birinci, Kazakistan ikinci ve Rusya üçüncü oldu. Karma yarışlarda ise Rusya birincilik, Dünya Rafting Federasyonu takımı ikincilik ve Şili üçüncülük elde etti. Dereceye giren takımlara ödül ve kupaları, Mameki Parkı'nda düzenlenen törenle verildi. Törene Vali Tuncay Sonel, Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, sporcular, hakem heyeti ve çok sayıda davetli katıldı.
Törende konuşan Dünya Rafting Federasyonu (WRF) Başkanı Danilo Barmaz, Tunceli'de yapılan yarışmalardan etkilendiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Vali Tuncay Sonel ise şampiyonaya katılan tüm takımlara teşekkür ederek, Şili'den Hindistan'a, Brezilya'dan İtalya'ya, Kosta Rika'dan Fransa'ya ve daha pek çok ülkeden buraya gelen misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyoruz. Yarışmaya katılan tüm arkadaşlarımıza iyi ki geldiniz diyoruz ve dereceye giren tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Tunceli'de yaşadığınız şu birkaç günlük süreçte, ülkelerinize döndüğünüz zaman tüm kendi ülkelerinizdeki dostlarınıza da selamlarımızı iletin lütfenö diye konuştu.
Konuşmaların ardından şampiyonada dereceye giren ülkelerin takımlarına kupa ve ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.TUNCELİ Dünya Rafting Şampiyonası sona erdi
Kaynak: DHA
Şili, Tunceli, Güncel

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