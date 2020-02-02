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Tunceli elazığ'a gönderilen konteyner yüklü tır'lar yolda mahsur kaldı

Elazığ'a gönderilen konteyner yüklü TIR'lar yolda mahsur kaldıErzincan'dan Elazığ'daki depremzedeler için gönderilen konteyner yüklü TIR'lar, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle mahsur kaldı.

02.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:36
'a gönderilen konteyner yüklü TIR'lar yolda mahsur kaldı
Erzincan'dan Elazığ'daki depremzedeler için gönderilen konteyner yüklü TIR'lar, 'nin ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle mahsur kaldı.
Erzincan AFAD Müdürlüğü tarafından Elazığ'daki depremzedeler için 99 konteyner gönderildi. TIR'lara yüklenen konteynerler, Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisine geldikleri sırada buzlanma nedeniyle yolda mahsur kaldı. TIR şoförlerinin ihbarı üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, tarafından yapılan çalışmanın ardından buzlanma nedeniyle karayolunda mahsur kalan TIR'lar kurtarıldı.
Tunceli elazığ'a gönderilen konteyner yüklü tır'lar yolda mahsur kaldı

Pülümür, Tunceli, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA


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