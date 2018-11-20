20 Kasım 2018, 19:59

Tunceli-Elazığ Karayolunda Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Tunceli-Elazığ Karayolunda Otomobil Takla Attı: 3 Yaralı

Tunceli-Elazığ karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Tunceli- Elazığ karayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu Aktuluk Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kübra Nur Çolak yönetimindeki 32 HH 275 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada Çolak ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TUNCELİ Elazığ,Tunceli
20 Kasım 2018 Salı 19:59



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