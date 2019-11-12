Haberler » 3. Sayfa » Tunceli-Erzincan karayoluna kaya düştü - Haber

Tunceli-Erzincan karayoluna kaya düştü

Tunceli-Erzincan karayoluna kaya düştüTUNCELİ - Tunceli-Erzincan karayolunda tünel girişine düşen kaya, kısa süreliğine trafikte aksamaya neden oldu.

12.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:46
Tunceli- karayoluna kaya düştü
TUNCELİ - Tunceli-Erzincan karayolunda tünel girişine düşen kaya, kısa süreliğine trafikte aksamaya neden oldu. Ekiplerin çalışmasıyla yol kısa sürede ulaşıma açıldı.
Tunceli-Pülümür-Erzincan Karayolu'nun 45. kilometresinde bulunan çığ tünellerinin girişinde kaya düştü. Düşen kaya nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı. Vatandaşların vermesi üzerine bölgeye giden Karayolları 86. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle kayayı ve parçalarını yoldan temizledi.
Tamamen temizlenen yol ulaşıma tekrar açıldı.
Tunceli-Erzincan karayoluna kaya düştü

Erzincan, Tunceli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:43 Çatıdan düşen şahıs hayatını kaybetti
17:48 Gaziantep'te silahlı kavga: 1 yaralı
17:40 Hırsızlık şebekesi çökertildi
17:38 Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kendi imkanı ile hastaneye gitti
17:37 Vali zeytin hasadı yaptı
10:49 17 yaşındaki kıza çıplak fotoğraflarla şantaj yapan şahıs, polis tarafından yakalandı
10:32 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim
00:08 Önce darp etti, sonra arabasına zarar verdi! Kadınların yol verme kavgası karakolda bitti
23:02 Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı
20:02 Malatya'da bir çift, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
14:36 Son dakika: Türkiye genelinde birçok üniversitede internet kesildi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 17:58:06