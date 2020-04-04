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Tunceli, Erzincan ve Ardahan'da koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler

Tunceli, Ardahan ve Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

04.04.2020 01:22 | Son Güncelleme: 04.04.2020 01:22
Tunceli, Erzincan ve Ardahan'da koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler
Tunceli , Ardahan ve Erzincan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Pandemi Kurulunun tavsiyeleri üzerine Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde Tunceli merkez ve 7 ilçede 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklandı.
Pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşlar ve çalışanların maske ile girmeleri kararlaştırılan tedbirler çerçevesinde maske takma zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de geçerli olduğu belirtildi.
Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ayrıca il ve ilçe meydanlarında sokak ve caddelerde vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmemesi ve yan yana yürüyen vatandaşların, yine sosyal mesafeyi gözeterek aralarında en az 3 adım mesafe olacak şekilde yürümelerininin sağlanması istendi.
Açıklamada, kararların oy birliği ile alındığı ve 3 Nisan gece yarısı itibarıyla uygulanmaya başlandığı kaydedildi.
Ardahan
Ardahan Valiliğinden yapılan açıklama da İl Pandemi Kurulunun tavsiyeleriyle Vali Mustafa Masatlı başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince, Ardahan ve ilçelerde 1 Ocak 2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanmasına karar verildiği kaydedildi.
Açıklamada, toplantıda ayrıca Kovid-19'a karşı alınan diğer tedbirlerin de görüşüldüğü belirtildi.
Erzincan
Erzincan Valisi Ali Arslantaş da sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, kent ve ilçelerde 1 Ocak 2000'den sonra doğanların sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklandığı aktararak, pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerine vatandaşların ve çalışanların maske ile girmesinin kararlaştırıldığı bildirdi.
Arslantaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İl ve ilçelerimizin meydan, sokak ve caddelerinde vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyeceği, şehir içi hareketin en aza indirilmesi için alınması gereken ek tedbirlerin İl Pandemi Kurulunda görüşülmesi ve tavsiye edilen hususların Umumi Hıfzıssıhha Kurullarında karara bağlanarak uygulanmaya derhal başlaması sağlanacaktır."

Kaynak: AA

Etiketler: Erzincan, Ardahan, Tunceli, Güncel
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