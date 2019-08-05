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TUNCELİ ESKİ MİLLETVEKİLİ GÜNDOĞAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski milletvekili Bekir Gündoğan (71), memleketi Tunceli'de son yolculuğuna uğurlandı.

05.08.2019 18:31
TUNCELİ ESKİ MİLLETVEKİLİ GÜNDOĞAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski milletvekili Bekir Gündoğan (71), memleketi Tunceli'de son yolculuğuna uğurlandı. Tunceli'den 1999 yılında 21'inci dönem bağımsız milletvekili seçilen, sonrasında Demokratik Sol Parti'ye katılan eski milletvekili Bekir Gündoğan, bir süredir kanser tedavisi gördüğü İstanbul'daki hastanede, Cumartesi günü hayatını kaybetti. Gündoğan için bugün memleketi Tunceli'de cenaze töreni düzenlendi. Cemevinde düzenlenen törene Vali Tuncay Sonel, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Gündoğan'ın yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Alevi dedesinin okuduğu duanın ardından cenaze namazı kılınan Gündoğan'ın naaşı, Kopuzlar köyünde defnedildi.
Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gündoğan'ın eşi Zehra Gündoğan ve oğlu Baran Gündoğan'ı telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

Milletvekili, İstanbul, Gündoğan, Tunceli, Güncel

Kaynak: DHA

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