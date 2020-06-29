TUNCELİ Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedaviye alındı

Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedaviye alındıTUNCELİ'nin Hozat ilçesinde köylüler tarafından bulunan ve görme kaybı yaşadığı belirlenen yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

29.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:06
Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedaviye alındı
TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde köylüler tarafından bulunan ve görme kaybı yaşadığı belirlenen yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Hozat ilçesine bağlı İn köyü yakınlarında bir grup köylü, kayalık alanda koruma altında olan ve avlanmaları yasak olan yaban keçisinin hareketsiz durduğunu ve insanlardan kaçmadığını fark edince yanına gitti. Yaban keçisinin halsiz ve bitkin olduğunu fark eden köy sakinleri, keçiyi sırtlarına alıp, köye getirdikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. Köye gelen ekipler, yaban keçisini korumaya alıp, tedavisi için Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Yaban keçisinin tedavisiyle ilgilenen veteriner hekim Baran Kar, yaban keçisinin görme kaybı yaşadığı için iyice beslenemediğini söyledi. Tedavisinin ardından yaban keçisini doğa salacaklarını söyleyen Kar, "Yaptığımız ilk tetkiklerde yaban keçisi geçirdiği bir beyin enfeksiyonu nedeniyle kısmı görme kaybı yaşamış. 10 günlük bir tedavi uygulayacağız ve tekrar eski sağlığına kavuşacak diye düşünüyorum. Tedaviye başladık, iyileştikten sonra tekrar doğal ortamına bırakacağız" dedi. TUNCELİ Görme kaybı yaşayan yaban keçisi, tedaviye alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tunceli, Hozat, Yaban, Güncel, Haber
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