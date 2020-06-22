TUNCELİ Gülistan Doku 170'inci günde de bulunamadı

Gülistan Doku 170'inci günde de bulunamadıTUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 170'inci günde de sürdü.

22.06.2020 18:52 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:40
Gülistan Doku 170'inci günde de bulunamadı
TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 170'inci günde de sürdü. Aramalarda Doku'ya ait bir ize rastlanmadı.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrılmasının ardından kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Görgü tanıkları da ifadelerinde Gülistan'ı en son viyadükte gördüklerini belirtince, bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Uzunçayır Baraj Gölü içinde ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde aralıksız devam eden çalışmalar 170'inci günde de sürdü.
Bugün yapılan arama çalışmalarına, Tunceli AFAD ekipleri, Konya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma polis timleri ile Adana Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri katıldı. Sabah saatlerinden itibaren Doku'nun bulunması için gün içinde hem Uzunçayır Baraj Gölü yüzeyinde hem de göl dibinde dalgıçlar arama yaptı. Yapılan çalışmalarda bugün de Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanılmadı.
'GÜLİSTAN SUYUN İÇİNDE DENİLİYOR AMA 170 GÜNDÜR İZ BULUNMUYOR'
170 gündür bütün aramalara rağmen bulunamayan Gülistan Doku'nun ağabeyi Ramazan Doku açıklamalarda bulundu. Ramazan Doku, kız kardeşinin suda olduğuna dair ellerinde net kanıt bulunmadığını belirterek, şunları söyledi:
"Tam 170 gündür her gün buraya geliyoruz. Biz deniliyor ki 'Kardeşiniz bu suyun içinde' ama şu ana kadar bu suda yapılan aramalarda bir sonuçta alınmadı. Biz ailece 170 gündür burada perişan olduk. Dosyada birçok çelişki var. Gülistan'ın erkek arkadaşına önceden telefonuna el konulacağı bilgisi veriliyor. Bu bilgi önceden neden kendisine veriliyor? Biz aile olarak bir şeyi artık bilmek istiyoruz. Kardeşimize ne oldu, bunu net olarak bilmek istiyoruz. Dosyadaki çelişkenlerin aydınlatılmasını istiyoruz. Düşünün ki aile olarak bugüne kadar yolumuz bir karakola bile düşmemiş bu durum neden aydınlatılmıyor. Hem AFAD, hem polis, hem jandarma ekipleri ellerinde gelen bütün gayret ile çalışıyor ama suyun içinde Gülistan'a ait bir şeye rastlamıyorlar. Kardeşim Gülistan 21 yaşında genç bir kızdı, ne oldu, başına ne geldi ? Bilmiyoruz. Bu suyun içinde olduğuna dair tarafımıza tatmin edici ikna edici bir bilgi verilmiş değil. Suyun içinde aranıyor ama ortada bir sonuç yok. İlk günden beri buraya geliyoruz; biz suya, su bize bakıyor ortada bir sonuç yok." TUNCELİ Gülistan Doku 170’inci günde de bulunamadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Munzur Üniversitesi, Uzunçayır, Tunceli, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek Haber
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 3 il için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulundu
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği’nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Haber
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Haber
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yunanistan’dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz’deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye’yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman’a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Haber
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar Haber
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Haberler››Güncel››TUNCELİ Gülistan Doku 170'inci günde de bulunamadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:08: Son dakika haber! Yozgat'ta sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi - Haber 22:07: Dünya Sağlık Örgütü: Günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül - Haber 21:59: 2020 yılının en iyi araştırmacısı Bayburt Üniversitesinden - Haber 21:55: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın - Haber 21:55: Trump ve Macron'dan Libya'da "ateşkes" vurgusu - Haber 21:42: Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek - Haber 21:39: Samatya hastanesinde yangın çıktı! Hastalar tahliye ediliyor - Haber 14:15: İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil - Haber