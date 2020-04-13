Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tunceli Halk Eğitim Merkezi Covid-19 nedeniyle sağlık çalışanları için tulum üretimine başladı

Tunceli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları için giyim atölyesinde tulum üretmeye başladı.

13.04.2020 20:50 | Son Güncelleme: 13.04.2020 21:44
Tunceli Halk Eğitim Merkezi Covid-19 nedeniyle sağlık çalışanları için tulum üretimine başladı
Tunceli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları için giyim atölyesinde tulum üretmeye başladı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci'nin İl Sağlık Müdürlüğünde görevli sağlık personelinin kullanımı için dikimine başlanan tulumları incelediği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekmekci, şunları kaydetti:
"Ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu dönemde milletçe büyük bir salgınla mücadele etmekteyiz. Bizler de bu zor günlerde Kovid-19 virüsü ile mücadele eden sağlık çalışanlarımızın yanlarında olduğumuzu göstermek, onların moral ve motivasyonlarını artırmak, kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz giyim atölyesinde tulum üretimi gerçekleştirmekteyiz. Tunceli Milli Eğitim ailesi olarak diğer kurumlarımızda ürettiklerimizle de Kovid-19 ile mücadelesine destek olmaktan son derece mutluyuz ve bu sorumluluğu tüm eğitim camiası olarak taşıyoruz. Bu sürece destek veren eğitim camiamızın tüm çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Tunceli, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı Haberler
İmamoğlu, kaldıkları otelden çıkarılan sağlık çalışanlarına sahip çıktı
Akkaya’dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder Haberler
Akkaya'dan istifa kararı alan Soylu yorumu: Gemiyi en son kaptan terk eder
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
CHP’yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü Haberler
CHP'yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Haberler ›› Güncel ››Tunceli Halk Eğitim Merkezi Covid-19 nedeniyle sağlık çalışanları için tulum üretimine başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:38: Hz. Hatice Vakfından Vefa Sosyal Destek çalışmaları için motosiklet hediyesi - Haber 22:37: TEM'DE EMNİYET ŞERİDİNDEKİ TIR'A ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI - Haber 22:36: Belediyeden yöresel ağızla 'Evde Kal' çağrısı - Haber 22:34: Şanlıurfa'da kumar oynayan 14 kişiye para cezası - Haber 22:30: AFAD koronavirüsle mücadelede 48 milyon liradan fazla harcadı - Haber 22:06: Karantinada olan Yasmin Erbil, göbek dansı yaptığı anları takipçileriyle paylaştı - Magazin 22:04: Trump'a karşı birleştiler! Bernie Sanders başkanlık yarışında Joe Biden'ı destekleyecek - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler