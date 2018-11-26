Tunceli Heyeti Vali Ekinci'yi Ziyaret Etti

Tunceli
Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile beraberindeki heyet, Bingöl
Valisi Kadir Ekinci
'yi ziyaret etti.
Son kararname ile Ankara- Beypazarı
Kaymakamlığı'ndan Bingöl'e Vali olarak atanan Kadir Ekinci'yi, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Jandarma
Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş
ziyaret etti.Vali Kadir Ekinci'yi makamında ziyaret eden Vali Sonel ve beraberindeki heyet hayırlı olsun dileklerini iletti.
Daha sonra Vali Ekinci ve Vali Sonel'le birlikte Tunceli heyeti, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih
Çoban ile İl Jandarma Komutanlığına da ziyaret gerçekleştirdi. - BİNGÖL
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26 Kasım 2018 Pazartesi 15:15