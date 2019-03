Tunceli Kadın ve Engelli İstihdamında Türkiye Birincisi"

Kaynak: AA

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "Tunceli olarak kadın ve engelli istihdamında Türkiye birincisiyiz ve normal istihdamda da yine Türkiye'de ilk 10'a girmiş durumdayız." dedi.Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü öncülüğünde, SGK İl Müdürlüğü, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Sanatkarlar Odası tarafından, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu toplantı salonunda, "2019 İstihdam Seferberliği"ne ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Sonel, burada yaptığı konuşmada, ocak ayında düzenlenen "Türkiye Ekonomi Şurası"nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu, bunun üzerine ilgili birimlerin çalışmaya başladığını belirtti.İstihdamın önemine işaret eden Sonel, "İş ve AŞ verenin elini öpmek lazım, onları sırtımızda taşımamız lazım." ifadesini kullandı.Tunceli'de istihdamda önemli aşama kaydettiklerini dile getiren Sonel, şöyle devam etti:"Valilik ve Belediye Başkanlığı görevine başladığımızda kentimiz istihdamda 81. sıradaydı. Allah razı olsun çok değerli girişimcilerimiz, çalışma arkadaşlarımız sayesinde hep beraber ilk 10'lara girdik. Şu an Tunceli olarak kadın ve engelli istihdamında Türkiye birincisiyiz ve normal istihdamda da yine Türkiye'de ilk 10'a girmiş durumdayız."Sonel, yeni seferberlik sayesinde kentte bin 500 civarında yeni istihdam sağlanacağını belirtti."Tunceli artık huzur şehri"Tunceli'de pek çok önemli projenin hayata geçirildiğini ve şehrin önünün açıldığını vurgulayan Sonel, "Bu imkanlardan faydalanalım çünkü Tunceli artık huzur şehri. Munzur'da artık baraj değil, 8-13 Haziran tarihleri arasında Dünya Rafting Şampiyonası yapılacak." diye konuştu.Sonel, "Şu an mayıs, haziran, temmuz ve ağustosta otellerde yer yok. Huzur şehri olunca beraberinde bu güzellikler geliyor. Munzur'da son yaptığımız rafting parkur alanını ihaleye versek 7,5 milyon liraya, biz mazot parasına yapıyoruz. Tunceli'de hem istihdam hem huzur alanında değişimi görüyorsunuz." dedi.Belediye olarak 62, valilik olarak da 70'in üzerinde projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Sonel, "Bu projeler Tunceli'nin geleceğine katkı sağlayacak projeler. Şu soru işareti de akıllarda kalmasın. Şu an belediyeye ayda yaklaşık 1 milyon lira kira geliri bırakıyoruz. 8 yıl, 10 yıl sonraya dair kira geliri bırakıyoruz." ifadesini kullandı."1,5 yılda 627 milyon liralık iş yaptık"Tunceli'yi çok sevdiğini ve son güne kadar ilk günkü heyecanla hizmet etmeyi sürdüreceğini vurgulayan Sonel, şunları kaydetti:"Bizim 1,5 yılda Tunceli Belediyesi olarak yaptığımız işlerin yaklaşık maliyeti 2017, 2018 birim fiyatlarıyla 627 milyon lira. Çekilen kredi 32 milyon, yapılan iş 627 milyon lira. Bunu da buradan söyleyeyim, çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı, huzur olacak ki yatırımcı gelecek."