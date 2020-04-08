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TUNCELİ-Kayıp Gülistan ve uzman çavuştan bugün de iz yok

Kayıp Gülistan ve uzman çavuştan bugün de iz yokTUNCELİ Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin 17 Mart'ta Munzur Nehri'nde yaptığı eğitim sırasında, botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ve Munzur...

08.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:41
Kayıp Gülistan ve uzman çavuştan bugün de iz yok
TUNCELİ Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin 17 Mart'ta Munzur Nehri'nde yaptığı eğitim sırasında, botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ve Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için sürdürülen arama çalışmaları devam ederken, bugünkü arama çalışmalarında da bir sonuç alınamadı.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü arama- kurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak, kayboldu. Güneş'in bulunması için Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri, Van ve Samsun JAK timi ve Antalya ve Adana il emniyet müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri, arama çalışmalarına devam ediyor. Bütün aramalara rağmen 23 gündür bulunamayan JAK timi görevlisi Yılmaz Güneş için bugün de Munzur Nehri'nde balık adamlar ile aramalar yapıldı. Munzur nehrinin döküldüğü Uzunçayır Baraj gölü yüzeyi ve kıyısında da Botlar ile yapılan tüm aramalara rağmen bir ize rastlanamadı.
AİLESİ ARAMA ÇALIŞMALARINI YERİNDE TAKİP ETTİ
Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş ve eşi Gülnur Ortakçı Güneş sabah saatlerinden itibaren çalışmaları yerinde takip etti. Arama çalışmalarını yürüten JAK timi görevlileri, Güneş'in ailesine, yapılan çalışma hakkında sürekli bilgi verdi.
GÜLİSTAN DOKU'DAN 95 GÜNDÜR İZ YOK
Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için yürütülen arama çalışmaları 95'inci' gününe girdi. Gülistan Doku'nun bulunması için bugün Arama ekipleri Uzunçayır Baraj Gölü'nün Sarısaltuk Viyadüğü yakınlarından itibaren 10 kilometrelik alanda botla su yüzeyi ve su kıyısında gün boyu arama çalışmalarını sürdürdü. Bütün gün yapılan tüm aramalara rağmen bugün de Gülistan Doku'ya ait hiçbir ize rastlanmadı. TUNCELİ-Kayıp Gülistan ve uzman çavuştan bugün de iz yok

Kaynak: DHA

Etiketler: Yılmaz Güneş, Jandarma, Munzur, Güncel
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