Haberler» Güncel» Haber

Tunceli kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etksisiz hale getirildiğini açıkladı.

28.08.2019 23:00 Tunceli kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etksisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli Merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.



Tunceli Merkez, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:19   Antalya alanya'da makilik ve çalılık alanda yangın
00:19   ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye açıklaması - WASHINGTON
00:15   Freni patlayan kamyon, ışıkta bekleyen 11 aracı biçti: 12 yaralı
00:14   Hatay'da kamyonetin freninin patlaması
00:12   Hatay freni patlayan kamyon, ışıkta bekleyen 11 aracı biçti 12 yaralı
00:10   Didim Barış Festivali programı belli oldu
00:10   Freni patlayan kamyon, ışıkta bekleyen 11 aracı biçti: 12 yaralı