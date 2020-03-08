Tunceli Kız Basketbol Takımı finale kaldı
Tunceli Kız Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda finale kaldı.
08.03.2020 10:48
Tunceli Kız Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda finale kaldı.
Van ve Adıyaman'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Turnuvası'nda grup birincisi olan Tunceli Kız Basketbol Takımı Gümüşhane'de yapılan yarı final maçlarını da kazandı.Takım, 24-29 Mart 2020 tarihinde Sivas'ta 12 takımın katılımıyla düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Takım ve antrenörlerini makamında kabul eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, sporcularla gurur duyduğunu belirtti.
İl Müdürü Er, "Son üç yıldır Türkiye şampiyonasına kalarak ve son 12 takım arasında mücadele eden basketbol kız takımımıza ve antrenörlerimiz Çetin Pınar ile Havva Bulat'a finallerde başarılar diliyorum" dedi. - TUNCELİ
Van ve Adıyaman'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Turnuvası'nda grup birincisi olan Tunceli Kız Basketbol Takımı Gümüşhane'de yapılan yarı final maçlarını da kazandı.Takım, 24-29 Mart 2020 tarihinde Sivas'ta 12 takımın katılımıyla düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Takım ve antrenörlerini makamında kabul eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, sporcularla gurur duyduğunu belirtti.
İl Müdürü Er, "Son üç yıldır Türkiye şampiyonasına kalarak ve son 12 takım arasında mücadele eden basketbol kız takımımıza ve antrenörlerimiz Çetin Pınar ile Havva Bulat'a finallerde başarılar diliyorum" dedi. - TUNCELİ
Kaynak: İHA
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