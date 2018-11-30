Tunceli Kızılay Şubesi'nde Görev Değişimi

Türk Kızılay
Genel Merkezi, Kızılay Tunceli
Şube Başkanlığına Fatih
Şabak'ın atandığı bildirdi.
Tunceli Kızılay Şube Başkanı Fatih Şabak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılay Genel Merkezi tarafından kısa bir süre önce Kızılay Tunceli Şubesine başkan olarak atandığını söyledi.
Kızılay'ın Türkiye
'nin en güzide kurumlarından bir olduğunu belirten Şabak, "Gücünü Türk halkından alan Kızılay, yalnızca Türk halkının değil, aynı zamanda dünyanın neresinde olursa olsun zorda olan tüm insanlara elini uzatan bir kurumdur." dedi.
Kızılay'ın imkanlarını hak sahiplerine ulaştırmak için çalışacaklarını ifade eden Şabak, şöyle devam etti:
"1868'den bu yana yaptığı hizmetler ile dünya mazlumlarının yardımına koşan ve gönüllerde taht kuran Türk Kızılay'ımızın bizlere yüklemiş olduğu sorumlulukları unutmadan Tunceli'de görevimizi yürüteceğiz. Tunceli'de yardıma muhtaç bir tek vatandaşımız kalmayıncaya kadar görevimizi büyük bir özveri ve itina ile yapacağız. Türk Kızılay'nın bayrağını dalgalandırarak, her mazlumun yüzüne bir tebessüm, darda kalan her bir kardeşimizin yoluna ışık olacağız inşallah."
Fatih,Tunceli,Kızılay