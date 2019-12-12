Haberler » Güncel » Tunceli merkezine domuz sürüsü indi - Haber

Tunceli merkezine domuz sürüsü indi

TUNCELİ'de kent merkezine inen domuz sürüsü, görüntülendi.

12.12.2019 12:41 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:41Tunceli merkezine domuz sürüsü indi

TUNCELİ'de kent merkezine inen domuz sürüsü, görüntülendi. Trafik ışığının bulunduğu noktada bekleyen domuz sürüsünün, yayalar için yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçtiği görüldü.

kent merkezine dün akşam yine domuz sürüsü indi. Son zamanlarda sıklıkla domuzların görüldüğü kent merkezinde, sürü bu kez Tunceli-Elazığ karayolunda görüntülendi. Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerindeki çöplerde yiyecek arayan domuz sürüsü, bir süre sonra Tunceli Devlet Hastanesi yakınlarındaki kavşakta trafik ışıklarının bulunduğu noktada bekledi. Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte yolun karşısına geçen sürü, kameralara yansıdı. Domuz sürüsü, bir süre sonra gözden kayboldu.



Tunceli, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:48 Turan ve Özel, Meclis'teki gerginliği değerlendirdi - Haber
14:48 Sandıklı'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı - Haber
14:48 İran'da şeytana taptığı öne sürülen 135 kişi gözaltına alındı - Haber
14:48 Hindistan'da Babri Camisi itirazlarına yüksek mahkemeden ret - Haber
14:48 Erzurum Jandarma Komutanı Gemalmaz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
14:23 Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı - Haber
11:46 Temizlik yaparken canından oluyordu - Haber
10:58 Metin Feyzioğlu, Emine Bulut'un ailesinin avukatlığını üstlendi - Haber
08:48 Ağrı'da askerlerle, teröristlerin sıcak çatışmaya girdiği anlar ortaya çıktı - Haber
08:36 Sinop, Türkiye'de trafik lambası olmayan tek il olma özelliğini kaybetti - Haber
12.12.2019 14:50:55