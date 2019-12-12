Haberler » Güncel » Tunceli merkezine domuz sürüsü indi - Haber

Tunceli merkezine domuz sürüsü indi

Tunceli merkezine domuz sürüsü indiTunceli'de kent merkezine inen domuz sürüsü, görüntülendi.

12.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:19
merkezine domuz sürüsü indi
Tunceli'de kent merkezine inen domuz sürüsü, görüntülendi. Trafik ışığının bulunduğu noktada bekleyen domuz sürüsünün, yayalar için yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçtiği görüldü.
Tunceli kent merkezine dün akşam yine domuz sürüsü indi. Son zamanlarda sıklıkla domuzların görüldüğü kent merkezinde, sürü bu kez Tunceli-Elazığ karayolunda görüntülendi. Atatürk ve Cumhuriyet mahallelerindeki çöplerde yiyecek arayan domuz sürüsü, bir süre sonra Tunceli Devlet Hastanesi yakınlarındaki kavşakta trafik ışıklarının bulunduğu noktada bekledi. Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte yolun karşısına geçen sürü, kameralara yansıdı. Domuz sürüsü, bir süre sonra gözden kayboldu.
Tunceli merkezine domuz sürüsü indi

Tunceli, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:28 DHA YURT BÜLTENİ-21 - Haber
18:28 İbb hizmetlerine yüzde 15'e varan zam geldi - Haber
18:28 Evin odasında iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı - Haber
18:22 Asfalt çalışmalarını incelemeyen Aşgın; "Esnafımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz" - Haber
18:22 Hakkari'de servis şoförleriyle toplantı yapıldı - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:50 Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı - Haber
12.12.2019 18:33:09