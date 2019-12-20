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Tunceli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

TUNCELİ merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda aralarında aktif olarak çalışan polis ve askerlerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

20.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:01 Tunceli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

TUNCELİ merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda aralarında aktif olarak çalışan polis ve askerlerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tunceli ile İstanbul, Ankara, Mersin, Adıyaman, Bilecik ve Mardin'de belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, arama yapılan adreslerde aralarında polis ve askerlerin de yer aldığı 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 



Tunceli, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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