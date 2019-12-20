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Tunceli merkezli FETÖ soruşturmasında 10 şüpheliye gözaltı kararı

Tunceli merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada aralarında aktif görevdekilerin de bulunduğu 10 polis ve asker için gözaltı kararı verildi.

20.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:00 Tunceli merkezli FETÖ soruşturmasında 10 şüpheliye gözaltı kararı
merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada aralarında aktif görevdekilerin de bulunduğu 10 polis ve asker için gözaltı kararı verildi.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tunceli, Ankara, Mersin, Adıyaman, Bilecek, Mardin ve İstanbul'da aktif görevde bulunan asker ve polislerin de aralarında olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldığı öğrenildi.

Tunceli, Güncel

Kaynak: AA

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