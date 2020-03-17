TUNCELİ Munzur Nehri'nde eğitim yapan JAK timinin botu devrildi 1 asker kayıp-Ekiyle yeniden
TUNCELİ Munzur Nehri'nde eğitim yapan JAK timinin botu devrildi 1 asker kayıp-2-Ekile.
17.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:24
TUNCELİ Munzur Nehri'nde eğitim yapan JAK timinin botu devrildi 1 asker kayıp-2-Ekile
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :TUNCELİ Munzur Nehri'nde eğitim yapan JAK timinin botu devrildi 1 asker kayıp-Ekiyle yeniden
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