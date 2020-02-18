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Tunceli nesli tükenmekte olan vaşağı görüntüledi

Nesli tükenmekte olan vaşağı görüntülediTUNCELİ'de Çağdaş Taşkın (28), aracıyla seyir halindeyken, birinci derece koruma altında olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

18.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:48
Nesli tükenmekte olan vaşağı görüntüledi
TUNCELİ'de Çağdaş Taşkın (28), aracıyla seyir halindeyken, birinci derece koruma altında olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin 'kırmızı listesi'nde yer alan vaşak, 'nin Sütlü köyündeki kara yolunda gece saatlerinde görüntülendi. Aracıyla seyir halindeki Çağdaş Taşkın, vaşağı fark edince cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde olduğu için koruma altındaki vaşağı gördüğü anda heyecanlandığını söyleyen Taşkın, "Köyden şehir merkezine doğru aracımla seyir halindeydim. Aniden kara yolunda vaşağı fark edince cep telefonunu çıkararak kayda almaya başladım. Nesli tükenmekte olan bir hayvan olduğunu bildiğim için hayvanı hiç ürkütmedim. Bir süre kara yolunda gittikten sonra yoldan çıkarak karanlıkta kayboldu, ben de yoluma devam etti. Uzun yıllar önce bir daha görmüştüm ama yıllar sonra gördüm, heyecanlandım" dedi.
Tunceli nesli tükenmekte olan vaşağı görüntüledi

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, Tunceli, Güncel

Kaynak: DHA


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