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Tunceli'nin 84 yaşındaki ilk korona hastası alkışlarla taburcu oldu

TUNCELİ'de görülen ilk koronavirüs vakası olan Musa Güzel (84), hastalığı atlattı.

11.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:54
Tunceli'nin 84 yaşındaki ilk korona hastası alkışlarla taburcu oldu

TUNCELİ'de görülen ilk koronavirüs vakası olan Musa Güzel (84), hastalığı atlattı. Güzel, tedavi gördüğü hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Yaklaşık bir ay önce İstanbul 'dan Tunceli 'ye dönen Musa Güzel, rahatsızlanması üzerine Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Koronavirüs testi pozitif çıkan Güzel, tedavi altına alındı.

25 gün süren tedaviyle hastalığı yenen Güzel, bugün taburcu edildi. Sağlık çalışanları Güzel'i hastaneden alkışlarla uğurladı.

Öte yandan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, kent genelinde 6 koronavirüs vakası tespit edildiğini, bunlardan 4'ünün taburcu edildiğini, 2'sinin ise halen tedavi altında olduğunu bildirdi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Tunceli Devlet Hastanesi, Koronavirüs, İstanbul, Tunceli, Güncel
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