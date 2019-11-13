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Tunceli'nin Akpazar Belediye Başkanlığı'na görevlendirme

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belediyesi Başkanı HDP'li Orhan Çelebi, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle görevinden alındı.

13.11.2019 09:04 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:04Tunceli'nin Akpazar Belediye Başkanlığı'na görevlendirme

TUNCELİ'nin ilçesine bağlı Belediyesi Başkanı HDP'li Orhan , terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle görevinden alındı. Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası verilen Akpazar Belediye Başkanı HDP'li Orhan Çelebi, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden alındı. Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Çelebi'nin görevinden geçici olarak uzaklaştırıldığı, yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu'un Akpazar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.



Halkların Demokratik Partisi, Akpazar, Mazgirt, Çelebi, Güncel

Kaynak: DHA

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